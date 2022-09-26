Главные политические события и смыслы. Частичная мобилизация, успехи строительной и IT-отраслей

Эксперт Александр Тетеринв своём телеграм-канале обозначил главные политические события и смыслы за неделю.

Оперативная с конкретикой реакция после объявления Президентом частичной мобилизации и превентивный посыл службам, занимающимся подготовкой к зиме, дают усиление губернатору Вадиму Шумкову. Это: а) поручение о патронаже семей мобилизованных, как «самой важной задаче»; б) задействование средств из резервного фонда под помощь мобилизованным; в) задача коллегам проработать вопрос с увеличением времени работы детсадов для детей, чьи родители работают на оборонных предприятиях; г) поручение о кратком обучении мобилизованных в центрах сбора; д) жесткий мэсседж о наказании тех, кто будет заниматься «незаконными художествами» при подготовке к отопительному сезону.

Успехи в IT-отрасли (к ней сейчас большое внимание государства) и попадание в ТОП-10 регионов страны по итогам всероссийского IT-диктанта укрепляют позиции курирующей это направление в КО замгубернатора Оксаны Куташи. Регион в последнее время регулярно в числе передовиков по «цифре» и получает положительные оценки от Минцифры.

Рост доверия населения фиксируется на этой неделе у сенатора Сергея Муратова после его состоявшихся (Глядянское) и анонсированных (Лебяжье, Макушино) поездок по муниципалитетам КО. Прямая коммуникация с людьми, подкрепленная реальным содействием в решении вопросов (в т.ч. не только масштабных, но и частных вопросов конкретных жителей) демонстрирует глубокую погруженность сенатора в работу на родной регион, независимо от загруженности в Совфеде. А политического веса Муратову добавляет направление курируемых им поправок в федеральный закон «Об оружии» Президенту Владимиру Путину и в Правительство РФ.

Курганский депутат ГД Сергей Лисовский усиливается среди населения после своего заявления о необходимости возвращения льготной пенсии россиянам, более 30 лет проработавшим на селе. Соответствующую просьбу политик высказал Минфину на пленарном заседании парламента.

Избрание новым главой Сафакулевского округа Рашида Гильманова (ранее был первым замом руководителя муниципалитета) сигнализирует нам о системности кадровой политики и сохранении обозначенного курса на развитие МО. Гильманов хорошо знает землю и проблематику, разделяет принципы работы Команды и прежнего главы округа. Ахметжанов, вероятно, тоже остается в Системе, и его опыт и знания в дальнейшем будут востребованы, но уже в другом качестве.

Качество работы региональной Команды в строительной сфере (в регионе сейчас идут масштабные стройки и ремонты) отмечено на федеральном уровне, что добавляет политических плюсов Шумкову и курирующим строительную сферу замгубернатора Малышеву и директору депстроя Саблуковой. Курганская область вошла в число лучших регионов по итогам 8 месяцев 2022 г. по темпам ввода жилья, расселению из аварийного жилфонда, строительству объектов и благоустройству и была отмечена Благодарственным письмом Минстроя РФ.

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