Главные события УрФО на середину июня

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Все регионы УрФО / В День России жители УрФО будут знакомиться с народной культурой, петь хором и торжественно откроют хлебопекарню.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Волонтёры Гумантирного добровольческого корпуса Югры продолжают помогать жителям Мариуполя. В одном из самых пострадавших городов работает уже третья команда волонтёров. В ней участвуют добровольцы из Москвы, Рязани, Тюмени, Ставрополя, Салехарда и других городов России.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Лучшие бойцы Сургута и Югры примут участие в благотворительном турнире, все средства от проведения которого направят на гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

Тюменская область / Тюменское предприятие «НеоМаш» осваивает производство научных приборов, которые не выпускают в России

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Сургутский завод средств индивидуальной защиты, мощности которого позволяют производить почти миллион медицинских масок в месяц, расширяет производство. Теперь он будет производить защитную одежду, пелёнки, респираторы. Продукция завода заменила импортные поставки СИЗов, работа идёт на отечественных станках.

Ямало-Ненецкий автономный округ / На Ямале запустили новый цех по производству кормов для животных из мяса оленины

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Вартовчанка не побоялась в пятьдесят два года запустить первый бизнес, получить второе высшее образование и сменить профессию химика-аналитика на ветеринара. Сегодня бизнесвумен также эксперт по дрессировке собак, кинолог и фелинолог.

Свердловская область / В Свердловской области начнётся очистка Черноисточинского водохранилища от донных отложений.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / В Югре вышла в рейс плавполиклиника «Николай Пирогов». За время навигации врачи посетят 47 труднодоступных поселений и окажут помощь тысячам жителей отдаленных территорий региона

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / В окружной больнице Ханты-Мансийска запустили в работу медицинский ускоритель электронов Elekta Versa HD для лечения онкологических больных. В стране такой модели ускорителей не более десяти.

Челябинская область / В Челябинскую областную клиническую больницу (ЧОКБ) поступил новый аппарат нейрофизиологического мониторинга

Челябинская область / В Челябинске пройдёт Международный фестиваль балета

Челябинская область / На Южном Урале состоится Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни

День России

Все регионы УрФО

В День России жители УрФО будут знакомиться с народной культурой, петь хором и торжественно откроют хлебопекарню.

Курганская область отпразднует День России с размахом. В этот день в Кургане пройдёт один из крупнейших фольклорных праздников - фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Участвуют 500 артистов и мастеров. Гостям обещают яркую творческую и гастрономическую программу. Хедлайнер – легендарный Кубанский казачий хор. Единственный в стране профессиональный коллектив народного творчества, созданный в 1811 году. Его творчество – музыкальное отражение истории казачества в России.

В фестивале также участвуют Курганский ансамбль «Цветень» и челябинский ансамбль «Митрофановна».

Кроме того, на празднике презентуют вышитую карту Курганской области (ссылка на проект «Вышитая карта России»: http://вышитаякартароссии.рф/#rec442475885). Над её созданием трудились лучшие мастера региона.

Начало праздника - в 11:30. Выступления прославленных творческих коллективов – с 18:00. В финале - световое и лазерное шоу в стиле русских традиций и фейерверк.

Ямало-Ненецкий автономный округ в День России тоже планирует «хвастаться» вышитой картой: точнее, местными рукодельницами, которые справились с фрагментом за два месяца.

Карта Ямала - один из самых крупных лоскутов. В полотно 90 на 70 см вшиты традиционные для Севера орнаменты: оленьи рога, лисий локоть и птицы.

Герои. За вышивку карты Ямала взялись рукодельницы Роза Накова и Евгения Маклакова. Женщины использовали только натуральные материалы - подшейный волос оленя и оленьи жилы, а также естественные цвета, в частности белый - подшейный волос – и охру. Пигмент охры был добыт из красной глины, которую мастерицы измельчили после обжига, и уже после порошок нанесли на ткань. Вышивка выполнялась одной из старинных техник - гладью.

Проект «Вышитые карты России» является одним из мероприятий, проводимых в рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия народов, объявленного в России в этом году.

Справка. На Ямале с 2005 года присуждается звание «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел». Обладателями титула за это время стали 46 мастеров. В 2022 году звание получили: Галина Лобанова - рукодельница из деревни Казым-Мыс Шурышкарского района, которая занимается обработкой рыбьей кожи по традиционной технологии и изготавливает из неё разные изделия, и Зинаида Климова - мастерица из села Панаевск Ямальского района, известная по пошиву традиционной меховой одежды народов Севера.

Присуждение звания решает одну из задач Указа Президента России о национальных целях, а именно – создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Вместе с присвоением звания «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел» вручается нагрудный Знак и производится единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. С 2021 года вручается по два знака.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по случаю государственного праздника выступит «Хор Турецкого». Концерты состоятся в Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске, вход свободный. Прославленные артисты вместе со зрителями исполнят песни, которые находят отклик в сердце каждого россиянина - «С чего начинается Родина», «Мгновенья» «Надежда», «Льётся музыка» и другие.

В посёлке Белоярском (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) к празднику приурочили торжественное открытие хлебопекарни.

На предприятии будут печь хлеб и кондитерские изделия по оригинальным рецептам без искусственных добавок. Торговый зал совмещён с кафетерием. В перспективе в ассортимент введут салаты, закуски и вторые блюда.

Хлебопекарня оборудована современным технологичным оборудованием. Мощности позволяют изготавливать одну тонну хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. Объёмы удовлетворят потребности жителей города Белоярский и Белоярского района. В ассортименте около 50 видов хлеба. Вся продукция сертифицирована в Тюменском центре стандартизации, метрологии и сертификации. Она поставляется во все сетевые магазины города и района («Магнит», «Монетка», «Пятёрочка»), а также в социальные учреждения. В штате хлебопекарни - 22 человека.

В Екатеринбурге (Свердловская область) празднование Дня России начнётся с Октябрьской площади, где состоится торжественное построение патриотических, социально ориентированных некоммерческих и добровольческих организаций, а также казачьих обществ (в 10:00). Глава региона Евгений Куйвашев вручит им флаг России, а также награды губернатора добровольцам и волонтёрам, которые участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи. С 13:00 на площадке развернётся фестиваль традиций и обычаев Урала.

В 12:00 в Историческом сквере (лестница к памятнику Татищеву и Де Геннину) - концертная программа «Хором славим Россию и город!». Сводный тысячный хор музыкальных коллективов Екатеринбурга под аккомпанемент духового оркестра исполнит популярные песни. Присоединиться к профессиональным музыкантам могут все желающие – тексты песен будут транслироваться на мультимедийном экране в формате караоке.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского в полдень стартует фестиваль «Блогеры России» (проводится с 2018 года; в 2022 году фестиваль пройдет одновременно в пяти городах России - Москва, Санкт-Петербург, Сочи (Сириус), Екатеринбург, Владивосток). Ключевое событие – флэшмоб «Воздушная красота» (гости и участники разместят на специальной конструкции белые, синие и красные ленточки, чтобы получился флаг России. Запланирована съёмка с квадрокоптера, монтаж видеоролика).

Около «Синара-Центра» в 14:00 – Гала-концерт Международного фестиваля имени А.С. Пушкина. На сцене и по видеосвязи выступят чтецы с самыми разными возможностями здоровья.

В Челябинске в День России открывается выставка «Россия – это мы!» Среди экспонатов - фотографии из фондов Объединённого госархива региона и архива редакции «Южноуральская панорама».

В городе Кыштым (Челябинская область) праздник отметят областным фестивалем народного творчества «Русский хоровод».

Главный гость - Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» из Владимирской области. Тема театрализованного пролога - художественный образ времён года в народном календаре.

В Тюмени 12 июня пройдёт фестиваль национальных культур «Мост дружбы». Запланирована интересная концертная программа национальных художественных коллективов и солистов, презентация национальных кухонь, изделий декоративно-прикладного творчества.

Вручение паспортов

В День России по традиции первые лица регионов будут вручать первые паспорта юным жителям, которым исполнилось 14 лет.

В Екатеринбурге торжественная церемония состоится в Доме Севастьянова. Губернатор Евгений Куйвашев вручит главный документ школьникам, которые особо отличились в учёбе, спорте, искусстве и общественной деятельности.

Среди приглашенных – 14-летняя Елизавета. Девочка – старшая в семье из шести детей. И большая часть детей в семье – талантливые музыканты. Семья переехала в Екатеринбург из Каменска-Уральского, чтобы дети смогли продолжить обучение в Уральской специальной музыкальной школе (колледже). Теперь в учреждении учатся уже трое девочек. Елизавета принимала участие в Международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи. А Дарья – стипендиат фонда «Новые имена». Матвей в настоящее время учится в Екатеринбургском суворовском военном училище.

Четверо детей (Дарья, Софья, Елизавета и Матвей) – это настоящий квартет домр. На мероприятии в Доме Севастьянова они исполнят болеро «Толедо» Е. Меццакапо.

Вместе с детьми в торжественной церемонии примут участие министры Свердловской области. Они обсудят с детьми их планы и интересы, дадут советы и ответят на вопросы, волнующие юных теперь уже официальных граждан России.

Досъёмы детей накануне в музыкальном колледже - по договоренности.

Торжественное вручение паспортов состоится и в Челябинской области. Документы юным южноуральцам передаст губернатор Алексей Текслер.

Помощь жителям Донбасса

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Волонтёры Гумантирного добровольческого корпуса Югры продолжают помогать жителям Мариуполя. В одном из самых пострадавших городов работает уже третья команда волонтёров. В ней участвуют добровольцы из Москвы, Рязани, Тюмени, Ставрополя, Салехарда и других городов России.

Добровольцы развернули пункт временного размещения и лагерь добровольцев для помощи местным жителям. Волонтёры выдают гуманитарную помощь по принципу «из рук в руки». Организовано горячее питание, которым обеспечено более 30 тысяч человек, поставка питьевой воды. В составе добровольцев выезжают врачи, которые работают как на улицах, так и в последней уцелевшей больнице Мариуполя. В день один врач принимает до 200 пациентов. Для срочной и неотложной помощи добровольцы используют свой транспорт, который также доставили из Югры.

Волонтёры Гуманитарного добровольческого корпуса Югры также работают грузчиками, психологами, поисковиками. Разбирают завалы, занимаются ремонтом. Заявки от желающих стать волонтёром продолжают поступать, причём не только от жителей Югры - анкеты присылают из разных регионов страны.

Справочно

С начала специальной военной операции от югорчан жителям ДНР, ЛНР и отдельных территорий Украины направлено почти 300 тонн гуманитарной помощи. Основной оператор сбора и отправки - Гуманитарный добровольческий корпус Югры.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Лучшие бойцы Сургута и Югры примут участие в благотворительном турнире, все средства от проведения которого направят на гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

В Сургуте состоится благотворительный турнир по смешанным единоборствам, приуроченный ко Дню России. Турнир проводится в поддержку спецоперации на Украине. Средства, собранные во время турнира, направят на гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Организаторами выступили спортсмены: Федерация кикбоксинга Югры, федерация смешанного боевого единоборства (ММА) города Сургута, спортивная федерация «Универсальный бой» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Федерация бокса города Сургута.

Зрителям обещают девять ярких поединков в таких дисциплинах, как бокс, кикбоксинг, mma и универсальный бой. Ожидается не менее 2,5 тысячи зрителей. Приглашены почётные гости: Артём Тарасов, российский блогер, боец по MMA, мастер спорта по самбо; Зураб Пароян, самый титулованный кикбоксер страны, трёхкратный чемпион мира; Руслан Проводников, российский боксёр, чемпион мира по версии WBO в 2013 и 2014 годах.

Импортозамещение

Тюменская область

Тюменское предприятие «НеоМаш» осваивает производство научных приборов, которые не выпускают в России

Химические реакторы, фильтрационные установки и другое современное лабораторное оборудование для научных исследований выпускает в Тюмени на промышленной площадке ДСК-500 предприятие «НеоМаш». Таких предприятий - четыре на всю страну.

Производство на «НеоМаше» не серийное, отметил глава региона, каждый прибор изготавливают под конкретную цель, по индивидуальному техническому заданию. Конструируют оборудование сами работники предприятия. Среди постоянных заказчиков – крупные нефтегазовые компании и даже Российская академия наук. До конца 2022 года работники «НеоМаша» намерены освоить производство двух сложных научных приборов, которые сейчас в России не выпускаются. Годовой план производства – 200 млн рублей.

Александр Моор, губернатор Тюменской области: «Отечественный рынок лабораторного оборудования сегодня практически наполовину занят иностранными компаниями. Предприятие «НеоМаш» при нашей активной поддержке выполняет очень важную миссию, предлагая российским ученым продукцию, которая не уступает зарубежным аналогам и во многом превосходит их».

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Сургутский завод средств индивидуальной защиты, мощности которого позволяют производить почти миллион медицинских масок в месяц, расширяет производство. Теперь он будет производить защитную одежду, пелёнки, респираторы. Продукция завода заменила импортные поставки СИЗов, работа идёт на отечественных станках.

Торговый Дом «Сибирские просторы» (Сургут) – единственный производитель СИЗов в Югре. Производство он развернул с нуля в первые месяцы пандемии, стал одним из главных поставщиков медицинских масок. Мощности позволяют производить до 800 тысяч и до 30 тысяч медицинских халатов в месяц (по итогам 2021 года мощность производства составила 2,8 млн одноразовых медицинских масок, более 120 тысяч многоразовых масок, а также 103,5 тысячм комплектов одноразовой медицинской одежды; оборот предприятия превысил 20 млн рублей).

С отменой масочного режима спрос не понизится: предприятие расширяет линейку товаров. К прежнему ассортименту (маски, бахилы, шапочки и медицинские халаты) добавится выпуск комплектов защитной одежды из нетканых материалов, респираторов 2-3 уровней защиты, одноразовых салфеток, пелёнок, простыней.

Готовая продукция поставляется по всей России. Главные потребители - учреждения здравоохранения, нефтегазодобывающие компании, магазины федеральных торговых сетей, маркетплейсы, строительные компании, салоны красоты.

Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале запустили новый цех по производству кормов для животных из мяса оленины

В посёлке Харп заработал цех по переработке мяса оленины. Производительность - 100 тонн мясокостного фарша, который будет являться сырьём для производства кормов для животных.

Сейчас цех работает в тестовом режиме, выпущено 100 тонн мясокостного фарша. На полную мощность завод выйдет 1 сентября – с начала убойной кампании.

Новое производство увеличит количество рабочих мест - на завод примут 24 работников.

Помимо кормов для животных на предприятии будут выпускать в год 300 тонн полуфабрикатов и 40 тонн деликатесов. Ожидается, что в соцучреждения округа ежегодно будет поступать от предприятия 150 тонн сосисок.

Справочно

Для минимизации воздействия внешних санкций предприятия региона переориентированы на внутренний рынок. На Ямале всё больше учреждений соцсферы включают в меню продукцию местных производителей. По поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова мясо оленя, местная рыба, молоко и дикоросы уже используются при приготовлении блюд в 211 образовательных учреждениях. Инициативу переняли больницы региона. Оленина включена в рацион пациентов Яр-Салинской, Мужевской, Тазовской, Аксарковской больниц, а также Ямальского окружного и Новоуренгойского психоневрологических диспансеров. В этом году ямальская оленина появилась в меню Губкинской больницы. Партию мяса оленя медицинское учреждение закупило у ноябрьских производителей, повара уже готовят из неё жаркое для пациентов стационарных отделений.

Светлана Боровкова, главный врач Губкинской городской больницы: «Очень важно, чтобы питание наших пациентов было полноценным. Здесь мы должны максимально использовать собственную экологически чистую и богатую витаминами продукцию. Микроэлементы, которые содержатся в оленине, помогают человеку быстрее восстановиться во время реабилитационного периода».

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Вартовчанка не побоялась в пятьдесят два года запустить первый бизнес, получить второе высшее образование и сменить профессию химика-аналитика на ветеринара. Сегодня бизнесвумен также эксперт по дрессировке собак, кинолог и фелинолог.

«Ёжкин кот» – сказала Раиса Шарафутдинова, и запустила проект в Нижневартовске с таким названием. Стартовала с продажи еды для домашних питомцев. За двенадцать лет дело расширилось до четырёх филиалов. В 2022 году «Ёжкин кот» запустил собственную марку корма Sharafood. Продукция не содержит куриного мяса и яиц, подходит животным с аллергическими реакциями. Пока представлена линейка кормов для собак, но скоро будет и для кошек.

Проект «Ёжкин кот» вартовчанка запустила в 2009 году. Он начинался с магазина профессиональных кормов. Продукцию заказывали из Америки, Франции и Германии. Однако Раиса поняла, что кроме еды ещё нужны лечебный кабинет и комната временного содержания домашних любимцев.

Развитие бизнеса требовало вложений. В 2010 году предприниматель взяла кредит – семь миллионов рублей – на приобретение недвижимости площадью 300 квадратных метров. Чтобы быстрее погасить долг обратилась за компенсацией части процентной ставки в Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес». Недавно Раиса снова воспользовалась финансовой поддержкой для покупки здания под груминг-салон. Полмиллиона рублей составила компенсация процентов по кредиту. Теперь четвероногие друзья могут пройти процедуры по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами.

Раиса Шарафутдинова: «Брать большие кредиты на старте проекта было страшно. Но, если видишь цель, умеешь планировать финансы, и есть надежная команда – все становится по силам».

НП «Экология»

Свердловская область

В Свердловской области начнётся очистка Черноисточинского водохранилища от донных отложений.

К работам на объекте – источнике питьевого водоснабжения Нижнего Тагила – приступят в июне, после завершения нереста рыб.

Экологическая реабилитация водохранилища ведётся по нацпроекту «Экология».

Подготовительные работы завершены. Проложен пульпопровод, обустроена площадка для складирования отложений, подготовлен отстойник для фильтрационных вод, приобретены геотубы – специальные мешки для сбора донного материала. Сейчас идут работы по монтажу земснаряда. Оборудование экологически щадящее, предназначено для сбора жидких, текучих и пластичных донных отложений с минимальным перемешиванием донного ила.

Сбор отложений со дна водохранилища будет идти в два этапа. Завершить очистку водохранилища от донных отложений планируется осенью 2023 года.

НП «Здравоохранение»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В Югре вышла в рейс плавполиклиника «Николай Пирогов». За время навигации врачи посетят 47 труднодоступных поселений и окажут помощь тысячам жителей отдаленных территорий региона

Сотрудники медицинских учреждений округа отправились к жителям удалённых и труднодоступных населённых пунктов для оказания первичной санитарной и специализированной медицинской помощи.

Навигация для теплохода началась с южного направления – верховий Иртыша и его притоков. Первые в маршруте - населённые пункты Луговой, Сотник, Ямки, расположенные на реке Конда.

В рейс на теплоходе отправились 19 врачей и медицинских сестёр. В том числе невролог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, стоматолог, хирург, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, врачи общей практики.

Николай Ташланов, главный врач Югорского центра профессиональной патологии: «В эту навигацию заменён устаревший рентгеновский аппарат на более современную рентгенодиагностическую установку. С её помощью можно делать снимки конечностей, костей таза, головы и других областей под разными углами проекции. Разрешающая способность новинки значительно выше предшественника, что позволяет получать более качественное изображение участков тела и выявлять очаги патологии на более высоком уровне. В результате, это даёт возможность врачу поставить точный диагноз».

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В окружной больнице Ханты-Мансийска запустили в работу медицинский ускоритель электронов Elekta Versa HD для лечения онкологических больных. В стране такой модели ускорителей не более десяти.

Аппарат предназначен для лучевой терапии нового поколения, используется для выполнения полного спектра процедур лучевой терапии. Это новейшее техническое достижение в области лучевых методик лечения рака. Медицинский ускоритель полностью смонтирован в Онкологическом центре Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска и запущен в работу.

Кроме самого ускорителя, аппарат оснащен прозрачной для гамма-лучей столешницей из прочного углепластика, который применяется также и в самолетостроении. Здесь имеется полный набор фиксирующих индивидуальных устройств, чтобы пациент очень точно располагался на лечебном столе. К примеру, индивидуальный вакуумный матрас формируется накануне лечения и изготавливается для конкретного пациента.

Все, кто задействован в работе на новейшем ускорителе, проходят обучающий курс от представителей компании. Комплекс сложный в эксплуатации, работа ответственная, специалисты - эксклюзивные.

Челябинская область

В Челябинскую областную клиническую больницу (ЧОКБ) поступил новый аппарат нейрофизиологического мониторинга

Нейрохирурги ЧОКБ стали обладателями нового аппарата, который позволяет специалисту во время открытого хирургического вмешательства контролировать состояние деятельности мозга пациента. И при малейших отклонениях от нормы корректировать ход операции. Прибор следит за всеми нервными структурами организма. Нейрофизиолог перед началом операции устанавливает на теле пациента электроды, которые фиксируют базовые параметры деятельности организма. Они принимаются за норму. До конца операции ведется мониторинг состояния этих параметров. Если возникли значительные отклонения, нейрофизиолог сообщает хирургу, и тот меняет тактику.

Культура

Челябинская область

В Челябинске пройдёт Международный фестиваль балета

С 23 июня по 1 июля в Театре оперы и балета состоится Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». Его афишу составили спектакли театров Челябинска, Уфы, Екатеринбурга и Красноярска. По традиции фестиваль откроет премьера челябинского театра. Знаменитый балет «Корсар» Адольфа Адана будет представлен 23 и 24 июня. Хореографом-постановщиком выступил народный артист России Юрий Клевцов, визуальное оформление спектакля предложил действительный член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи.

26 июня программу продолжит балет-феерия «Конёк-Горбунок» на музыку Родиона Щедрина в исполнении артистов балета и оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета.

28 июня выступит Екатеринбургский государственный академический театр «Урал Опера Балет». Зрители увидят третий акт балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса, BrahmsParty – новую версию балета Антона Пимонова «Любовные песни», а также балет «Вальпургиева ночь» на музыку Шарля Гуно. Выступление пройдет в сопровождении оркестра челябинского театра, за исключением BrahmsParty – это произведение прозвучит в записи.

30 июня и 1 июля завершит программу фестиваля балет «Раймонда» Александра Глазунова. Спектакль исполнят артисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. Выступление пройдёт в сопровождении оркестра челябинского театра.

Челябинская область

На Южном Урале состоитсяВсероссийский Ильменский фестиваль авторской песни

Организаторы - министерство культуры Челябинской области и Фонд Олега Митяева при поддержке губернатора Челябинской области.

В этом году в Ильменском фестивале примут участие Вадим Егоров (Москва); Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва); Галина Хомчик (Москва); Виктор Третьяков (Москва); Веста Солянина (Москва); Наталья Кучер (Калининград); Вячеслав Ковалёв и Сергей Григорьев (Санкт-Петербург); Лариса Брохман (Москва); Анатолий Киреев (Челябинск); Дмитрий Хмелёв (Москва); Дмитрий Обухов (Екатеринбург); ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев, Владимир Балабасов; Челябинск) и другие представители авторской песни из разных городов России. Публика также услышит музыкантов нового поколения: группу «Ирония судьбы» (Алексей Хомчик, Иван Ялынский, Родион Марченко, Александр Фомин, Алексей Григорьев; Москва); группу «Необарды» (Ромарио, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Павел Фахртдинов; Москва).

По инициативе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на площадке Ильменского фестиваля пройдёт презентация Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни». Одним из этапов презентации – конкурс авторской музыки среди детей от десяти до 17 лет. Председатель жюри конкурса – российская певица и поэт Светлана Сурганова. Победителей пригласят в финал конкурса, который пройдёт в городе Заречном Пензенской области в сентябре 2022 года.

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