Главные события в Курганской области за последнюю неделю: с 1 по 7 августа

Правительство Курганской области на своей официальной странице в ВКонтакте подвело итоги недели. В список основных событий в Курганской области вошли следующие новости:

1. С начала года в Курганской области введено более 150 тысяч кв. м. жилья. Это на 52,11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщали в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

2. Индекс промышленного производства в Курганской области за январь-июнь 2022 года составил 103,9%, что выше аналогичных показателей по России и УрФО.

3. Глава региона встретился с бизнес-сообществом области. Главной темой стало сохранение действующих и создание новых рабочих мест. Пресс-служба губернатора Курганской области написала об этом на официальном сайте.

4. В Курганской области с 5 по 15 августа введён запрет на посещение лесов гражданами. Запрет введен в связи с пожароопасной обстановкой из-за сухой и жаркой погоды.

5. В Курганской области снизился уровень регистрируемой безработицы. На 1 июня - 1,3%, на 1 августа - уже 1,2%. В настоящее время количество заявленных вакансий в два раза превышает количество зарегистрированных безработных.

События показывают, что Курган развивается в нескольких направлениях. По сравнению с прошлым годом наш регион улучшил показатели и работы, и жилья.

Информация предоставлена пресс-службой губернатора Курганской области

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