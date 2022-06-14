Главный курганский «единоросс» раскрыл, что для него значит Россия

Впервые День России отпраздновали 20 лет назад, в 2002 году. До этого, начиная с 1992 года, 12 июня отмечался День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

«Что лично для Вас означает этот праздник?». Данный вопрос «Новый мир» задал депутату Государственной Думы РФ, секретарю Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александру Ильтякову. И вот что он ответил:

- Лично для меня День России, вообще Россия — это моя родная Курганская область. Это моя земля. Это труд моих земляков. Это мое солнце. Это мои неудобицы и мои достижения. Это все для меня и есть праздник России. Как поэт Федор Тютчев сказал: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней — особенная стать. В Россию можно только верить».

В 1990-е годы, когда всё рушилось и многие опустили руки, я уехал из Кургана в село Частоозерье и никак не мог понять, почему мы разворовываем свою Родину. Пускай ежегодно менялся состав Правительства, к власти пришли коррупционеры и воры, расхитители. Но мы-то сами почему опустили руки?!

Русский народ никогда не получал подачек. Всю свою историю он выживал, несмотря на суровые климатические условия и постоянные вражеские набеги. Там, где любой другой народ уже давно сломался бы и сдался, мы проявляли такую силу воли, которую никто не смог сокрушить. И истоки этой воли — в нашей бесконечной и безоговорочной любви к родной земле, к своему Отечеству.

Я безмерно рад, что рождаемость в России растет. Внутри меня все ликует, когда я вижу, как сегодняшние школьники подходят получать грамоту о прохождении учебных военно-полевых сборов, а у них мандраж, и руки трясутся. Потому что за пять дней сборов в них проснулось что-то такое, что явно не понравится недоброжелателям нашей страны. По глазам этих пацанов я вижу, что они любят Россию и в нее верят, хотя, наверное, еще и сами не могут объяснить себе этого чувства.

И тогда я понимаю: наша Родина — в надежных руках! У Великой России — великое будущее! - заявил депутат Госдумы.

Николай Волков.

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