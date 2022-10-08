Главный курганский жилинспектор посоветовал тем, кого не устраивает работа УК, обращаться сразу в суд. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

В курганской Госжилинспекции пояснили, в каких случаях необходимо прекратить попытки договориться с «управляшкой» и следовать напрямую в суд.

Итак, обращайтесь в суд, если:

- вы мерзнете в своих квартирах по причине плохой работы обслуживающей организации,

- у вас не убирают должным образом в подъезде,

- во дворе мусор,

- текущего ремонта давно не было.

Как рассказали в Государственной жилищной инспекции, именно так уже поступают жители некоторых домов и успешно решают свои проблемы, более того - возмещают моральный и материальный ущерб.

- Возмущает, когда некоторые управляющие компании не стесняются ежемесячно брать деньги с наших жителей за несуществующие услуги. Пожилые добросовестно несут со своих пенсий немалые суммы в УК, не получая качественных работ от обслуживающих структур. Это недопустимо! И самое главное, что жители могут и должны требовать оказания услуг в полном объеме, достойного качества. Это прописано в законах и подтверждено судебной практикой. Вы можете не только обязать управляющую компанию устранить недостатки, но и взыскать компенсацию морального и материального вреда, - посоветовал начальник ГЖИ Владимир Чупахин.

Важно зафиксировать факт нарушения по содержанию многоквартирного дома, приложить фото или видео и с заполненным исковым заявлением обратиться в суд.