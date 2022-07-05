Главный муфтий УрФО посетил ИК-2 УФСИН России по Курганской области

Руководитель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Центрального духовного управления мусульман России Ринат Раев встретился с осужденными и руководством исправительного учреждения.

Визит религиозного и общественного деятеля в зауральскую колонию состоялся по приглашению помощника начальника УФСИН России по Курганской области по работе с верующими Андрея Верхотурова.

Ринат Раев ознакомился с условиями содержания осужденных, побеседовал с представителями мусульманской общины, посетил мечеть на территории колонии, совершил молитву.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что в кабинете начальника ИК-2 сотрудники УФСИН России по Курганской области и представители духовенства обсудили ряд вопросов по организации взаимодействия, по религиозному просвещению осужденных. Участие в мероприятии приняли муфтий Ринат Раев, иерей Андрей Верхотуров, начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Константин Розонтреторов.

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