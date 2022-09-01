Главный оборонный завод Кургана подарил яркий праздник первоклассникам

ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) накануне учебного года собрал на праздник более 400 первоклашек.

Весёлая встреча прошла в заводском сквере Юбилейный. Со сцены вещала Азбука, а в толпе детишек озорничал клоун. Разноцветные шары на площадке, угощения и зоны творчества с мастер-классами, игры и забавы увлекли ребят.

Столь массового и яркого праздника для будущих школяров на предприятии не было более двух лет из-за пандемии ковида.

«Как удобно – праздник с доставкой на работу. Порадовалась вместе с Колей, и с работы не пришлось отпрашиваться», – поделилась впечатлениями контролер ОТК кузнечно-литейного завода Ольга Бабкина.

«У детей начинается период познания мира, председатель профкома ПАО «Курганмашзавод». – Хочется, чтобы их первые шаги начались с радости и уверенности, что их всегда поддержат, помогут, научат», – прокомментировал Виктор Родионов,

Бодрые, веселые, шумные семилетки ушли с праздника с багажом напутствий, пожеланий и набором принадлежностей для первых уроков в их жизни. В 2022 году их получили на сто ребятишек больше, чем в прошлом году.

По информации пресс-службы Курганмашзавода.

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