Главой Мишкинского округа утвержден Денис Мамонтов

Мишкинский муниципальный округ Курганской области возглавит Денис Мамонтов. Вступление в должность нового главы округа состоялось сегодня, 6 июля, в ходе открытого заседания Думы Мишкинского муниципального округа.

В заседании приняли участие заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков, первый заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин. На мероприятии присутствовал и председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» Сергей Князев.

От имени губернатора Вадима Шумкова и правительства Курганской области со вступлением в должность нового главу поздравил Константин Ермаков, заметив при этом, что вместе с удостоверением ему вручается и ответственность за дальнейшее социально-экономическое развитие Мишкинского муниципального округа и благополучие его жителей. Ермаков выразил надежду на то, что в Мишкинском округе продолжатся позитивные преобразования, начатые в предыдущие годы.

Отметим, что ранее Мамонтов работал первым заместителем главы муниципального образования и инвестиционным уполномоченным.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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