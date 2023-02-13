Главврач перинатального центра Татьяна Осина призывает будущих отцов бросить курить и пройти полное обследование

Главный врач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина заверила: чтобы родить здорового ребёнка, будущему отцу в первую очередь нужно отказаться от вредных привычек, для начала — бросить курить. Речь и о сигаретах, и о других смесях, которыми сейчас «балуется» молодёжь.

Вопросы ответственного родительства и отношения к семье взрослые должны обсуждать с детьми с раннего возраста – с детского сада до вуза. Как считает Татьяна Осина, участвовать в этом процессе должны и родители, и воспитатели, и педагоги.

У юношей и девушек должно формироваться ответственное репродуктивное поведение. Здесь берём во внимание и профилактику инфекций, передающихся половым путём, и профилактику нежелательной беременности. Главврач медучреждения подчеркнула, что не стоит пренебрегать походами на профилактические осмотры к докторам.

«Лет 30 назад порядка 10-15% составлял мужской фактор бесплодия. На сегодня мужской фактор в причинах бесплодия брака составляет от 49 до 51%, это половина», — прокомментировала Татьяна Осина.

Тем, у кого возникли сложности с беременностью, всегда готовы помочь врачи перинатального центра: «У нас весь комплекс оказания медицинской помощи, начиная от планирования беременности, наблюдения, вынашивая, разрешения, помощи деткам. Работает более 18 тысяч единиц медицинского и технологического оборудования – от реанимации новорождённых до аппаратов искусственной вентиляции лёгких, искусственного охлаждения для централизации кровообращения, спасения мозга, когда ребёнок пережил тяжёлую гипоксию. Работают 65 врачей и более 200 человек среднего медицинского персонала».

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.

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