Главврач Шадринской ЦРБ рад получению семи новых автомобилей

Обновление автопарка лечебных учреждений позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению. Такое мнение высказал главный врач Шадринской центральной районной больницы Владимир Семенов, который сегодня, 17 августа, получил из рук губернатора Курганской области Вадима Шумкова ключи от семи новых автомобилей «Лада Гранта».

- Материально-техническая база лечебных учреждений любого региона нуждается в постоянном обновлении. Тем более это касается транспортных средств для районов, которые имеют протяженность 50-80 километров. Пешком на такие расстояния не пойдешь, и гужевых повозок тоже давным-давно нет. Поэтому транспортные средства очень важны для более качественного и более комфортного оказания медицинской помощи, - заявил «Новому миру» Владимир Семенов.

Он уверен, что позитивные изменения в самом коротком времени ощутят на себе пациенты Шадринской ЦРБ. Это лечебное учреждение в прошлом году уже получало автомобили «Нива» и «Лада Гранта». Причем последний, по словам главврача, зарекомендовал себя наилучшим образом.

Добавим, что всего губернатор Вадим Шумков передал сегодня главврачам ключи от 59 новых автомобилей. А с учетом апрельской аналогичной церемонии автопарк медицинских организаций Курганской области в этом году пополнился на 85 машин.

Напомним, что обновление автопарка ведется в рамках Федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая входит в Национальный проект «Здравоохранение».

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.