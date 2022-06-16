Главы Челябинской, Тюменской и Курганской областей заключили соглашение о сотрудничестве по развитию туризма

В Миасском городском округе, на ГК «Солнечная долина», состоялось совещание на тему развития туризма на территории УрФО. Губернаторы Челябинской области Алексей Текслер, Тюменской области Александр Моор, Курганской области Вадим Шумков и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин обсудили вопросы формирования туристических маршрутов, туристического потока, а также повышения туристической привлекательности регионов.

«Я считаю, что регионы УрФО могли бы поддержать друг друга – обменяться между собой лучшими практиками, стыковать туристические маршруты либо разработать новые совместные маршруты. Я предлагаю, коллеги, объединить наши усилия для того, чтобы показать новые возможности Урала, Уральского федерального округа в части развития туризма», – обратился к участникам совещания Алексей Текслер.

В ходе совещания главы регионов отметили, что главной задачей сотрудничества являются турпоездки жителей внутри УрФО. Для этого необходима доступная и комфортная инфраструктура, развитая дорожная и транспортная сеть, работа над которыми активно ведется.

Алексей Текслер отметил хорошие примеры развития туристической отрасли на Южном Урале. Из федерального бюджета выделили 540 млн рублей на поддержку инфраструктурных проектов Челябинской области, также при федеральной поддержке около 9 тысяч южноуральских школьников совершат различные туры по региону, в том числе краеведческие. Совместно с Ростуризмом реализуются проекты по информационному продвижению региона.

«Челябинская область занимает 14-ю позицию в Национальном туристическом рейтинге, опережая в том числе некоторые регионы с сильными туристическими брендами. Экспертный совет рейтинга высоко оценил наши показатели по количеству мест в гостиницах и санаториях, турпотоку, доходам туриндустрии и информационному продвижению», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области рассказал о завершающемся ремонте четырехполосной дороги М5 между двумя мегаполисами УрФО, Челябинском и Екатеринбургом, также рассматривается проект соединения этих городов скоростным пассажирским поездом, и подчеркнул важность создания транспортных коридоров между соседними регионами. Подписанное соглашение между Челябинской, Тюменской и Курганской областями предусматривает формирование автомобильного маршрута по направлению Челябинск – Шадринск – Тюмень.

Александр Моор отметил важность создания общих туристических продуктов: «Мы должны разработать общие туристические продукты и все вместе продвигать и создавать для этого всю необходимую инфраструктуру. Тогда, я уверен, что у большинства наших земляков не будет необходимости лететь куда-то далеко, а можно будет получить море эмоций здесь, на нашей территории».

«На самом деле мы уже реализуем огромный план мероприятий. Курганская область является транзитным регионом. И в будущем, конечно, появятся единые маршруты, когда с центральной площади Кургана, Тюмени ,Челябинска можно попасть в пункт назначения, например, в Миасс, в «Солнечную Долину», и нужно, чтобы это было максимально комфортно», - сказал Вадим Шумков.

Реализация соглашения будет способствовать:

развитию прямых партнерских отношений между Челябинской, Тюменской и Курганской областями в сфере туризма;

социально-экономическому развитию территорий;

развитию экономики регионов, формированию туристического имиджа;

формированию совместных межрегиональных туристических продуктов;

развитию туристической инфраструктуры.

По информации пресс-службы полпреда Президента РФ в УрФО. Фото представлено агентством «ТАСС».

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