«Голос молодёжи за Уралом» слышат в районах и округах Курганской области

Департамент образования и науки Курганской области продолжает серию стратегических сессий «Голос молодёжи за Уралом». Несколько дней назад команда проекта провела выезды в Макушинский округ и Катайский район.

В сессии участвуют муниципальные специалисты из сфер образования, спорта, культуры и молодёжной политики. Школы в созданных роликах рассказывают о лучших практиках воспитательной работы. Сессии завершаются рабочими совещаниями, на которых определяются главные задачи муниципалитета при организации работы с молодёжью, уточнили в пресс-службе департамента образования и науки.

Заместитель директора Департамента образования и науки Иван Хлебников отметил важность таких сессий: « Проведение подобных мероприятий, предусматривающих межведомственный подход, поможет провести качественный анализ интересов и потребностей молодых жителей, что должно лечь в основу планирования работы с молодёжью».

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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