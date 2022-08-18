Google вводит новые ограничения по использованию VPN-сервисов

Компания Google обновила правила в магазине приложений Play Store. С ноября 2022 года вводятся дополнительные ограничения по использованию VPN.Согласно новым правилам, VPN-сервисы не смогут собирать персональные и конфиденциальные данные пользователей без их согласия. Перенаправление пользовательского трафика из других приложений на устройстве или манипулирование им с целью монетизации также будет запрещено.

Аналогичные изменения вводит компания Apple. Так, согласно правилам App Store, VPN-сервисы должны указывать, какие именно персональные данные пользователей будут собираться приложением.

Также сервисам запрещено продавать, использовать или раскрывать третьим лицам какие-либо данные.

Несмотря на вводимые ограничения VPN-сервисы продолжают сливать конфиденциальные данные своих пользователей. Ежегодно в России увеличивается на 15-20% число случаев кражи персональных данных пользователей VPN, сообщили в компании «Инфосистемы Джет».

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