Гордимся вашими сыновьями!

Об этом в преддверии Дня матери, который отмечается сегодня, шадринский блогер Светлана Емельянова написала на своей странице в социальной сети.

«Давайте уделим внимание тем матерям, чьи сыновья сейчас участвуют в СВО, борются с нацизмом, защищают мирных людей на освобождённых территориях», - предложила она землякам. И отметила, что поддержать можно по-разному, кому как удобно – сообщением в соцсетях, телефонным звонком. И обязательно сказать, что вы гордитесь их сыном-воином и верите – он вернётся с победой! Если уместно, если эти мамы – ваши близкие, друзья, родственники, то можно прийти в гости, принести цветы, угощение. Или пригласить их к себе на чай.

«Тепло человеческого общения и внимание – это то, что нужно всем нам. А мамам – особенно», - заключает блогер.