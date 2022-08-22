Город Далматово Курганской области в 2023 году ждет новое преображение

В Далматово в 2023 году стартует реализация очередного масштабного проекта благоустройства городской территории. Итоги конкурса подвели в Тамбове на форуме «Развитие малых годов и исторических поселений».

Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Вадим Шумков.

«В следующем году в Далматово начнем масштабное благоустройство привокзальной площади, улицы Попова и Успенской площади. Проект «История двух площадей» вошёл в число победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На создание новых уютных зон отдыха и приведение в порядок инфраструктуры привлечено 70 млн рублей. Спасибо всем, кто участвовал в подготовке проекта. Теперь главное - так же слаженно поработать над его воплощением в жизнь. Уверен, у нас это получится», - отметил глава региона.

Работы по благоустройству Привокзальной площади уже ведутся. В ближайшее время будут проведены работы по устройству тротуара от многоквартирного дома по улице Попова.

В Далматово уже появились множество современных объектов для спорта и отдыха.

Обустроена современная смотровая площадка рядом с главной достопримечательностью – Далматовским монастырем, появились пешеходные дорожки, беседки, спортивные площадки, обновлен сквер Победы, стадион, создана пешеходно-парковая зона по улице Гагарина. В прошлом году открыт спортивно-ландшафтный пар «Березовая роща».

Проект по благоустройству на средства гранта будет реализован в 2023-2024 годах и позволит не только сделать город более комфортным для жителей, более привлекательным для туристов, но и создать новые рабочие места.

Ранее Президента РФ Владимир Путин инициировал увеличение со следующего года призового фонда конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды до 20 млрд рублей.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил провести в текущем году еще один конкурс, по итогам которого будут определены 80 победителей, и допустить к участию города с численностью населения до 200 тысяч человек.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.