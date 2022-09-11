Город Курган защитят от природных пожаров

На территории города Кургана проводится комплексная профилактическая работа, основная цель которой – не допустить пожаров и избежать трагедий.

Главой города Кургана Еленой Ситниковой подписано постановление, где утверждены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории города Кургана в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Документом определены организационно-технические мероприятия, сроки их исполнения, ответственные лица, уточнили в пресс-службе администрации города.

В управляющих организациях и управкомпаниях, товариществах собственников жилья, жилищно-строительных и жилищных кооперативах проведут совещания, где рассмотрят вопросы об обеспечении мер пожарной безопасности и действиях в случае возникновения возгораний.

Для владельцев индивидуальных домов и членов их семей, а также квартиросъёмщиков будут изданы листовки, памятки, буклеты, брошюры о мерах пожарной безопасности в быту. Представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана и Жилищной политики проведут с жильцами профилактические беседы и вручат им печатные материалы.

Основная задача в рамках противопожарных мероприятий, возложенная на Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана и КурганЛес, – организовать противопожарное обустройство городских лесов и при необходимости выполнить противопожарные разрывы. Также будет продолжена работа по созданию защитных противопожарных минерализованных полос в микрорайонах и поселках города Кургана, чтобы защитить территорию города от природных пожаров.

Фото из архива Главного управления МЧС России по Курганской области.

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