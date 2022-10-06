Городской парк Макушино заявился на всероссийский конкурс проектов благоустройства

Проект под таким названием принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Он предусматривает реконструкцию городского парка, перенос музея в историческое здание «дом купчихи Марфы Первушиной», а также ремонт части улицы Красная Площадь, прилегающей к парковой зоне.

По замыслу авторов парк приобретет совсем другой вид. Там появятся удобные дорожки - ровные, выложенные тротуарной плиткой. Будут установлены фонари, которые ночью будут освещать парк, а днем добавят неповторимого уюта. Предусмотрены и еще две игровые площадки для детей разных возрастов, тренажерные зоны, кофейни и булочные. Здесь станет больше места для отдыха и прогулок - удобных скамеек и тропинок.

Планируется ремонт парковочных зон напротив Дома культуры и у здания Пенсионного фонда. Проект планируется реализовать с использованием средств федерального бюджета. Общее финансирование составит 70 миллионов рублей. Площадь благоустраиваемой территории составит 27340 квадратных метров. Это станет возможным в случае победы на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, пишет газета «Призыв» Макушинского муниципального округа.

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