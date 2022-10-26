Горсаду и площади Кургана присвоили имена полководцев

Накануне проводилось Интернет-голосование.

Городскому саду Кургана присвоили имя полководца Александра Невского, площади у кинотеатра «Россия» - имя Маршала Советского Союза Жукова, а сквер, расположенный между улицами Тимофея Невежина, Кремлёва и Победы, назвали именем Александра Суворова. Данные решения были приняты сегодня, 26 октября, Курганской городской Думой.

Напомним, с инициативой о присвоении городским территориям имён великих полководцев России ранее выступали представители городского совета ветеранов, общественности, администрации города и депутаты. Инициативу поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В своем Telegram-канале он писал: «Коллеги из администрации города и городской Думы обратились с предложением присвоить наименования Александра Невского, Александра Суворова и Георгия Жукова нескольким городским общественным объектам, не имевшим ранее своих названий. Поддержал».

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