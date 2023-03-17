Господдержку элитного семеноводства в Кургане могут увеличить

Субсидия из областного бюджета на поддержку элитного семеноводства в текущем году увеличится и составит 35 миллионов рублей. Однако годом ранее на это направление выделялось 27 миллионов рублей. Об этом сообщил директора департамента АПК данную информацию Павел Кощеев на тематической встрече со специалистами.

По словам Кощеева, благодаря заботе правительства Курганской области, агропромышленный комплекс региона впервые стал демонстрировать достойные результаты в сфере сельского хозяйства. Так производство продукции сельского хозяйства увеличилось к 2021 году в 1,4 раза. Впервые местные хлеборобы смогли собрать более 2,5 млн. тонн зерна и маслосемян. Регион вошел в десятку лучших по производству зерна на душу населения (2,8 тонн). Впервые за всю историю области урожайность зерновых культур составила 23,1 ц с 1 га.

Для улучшения качества семян Курганский научно-исследовательский институт и научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена» в последние 3 года предоставили 22 сорта сельскохозяйственных культур.

Правительство Курганской области обещает предоставить компенсации части затрат на покупку элитных семян сельскохозяйственных культур относящихся к районированным сортам. Об этом могут объявить в июле.

Для проведения посевной кампании в оптимальные агротехнические сроки в хозяйствам заготовлены семена зерновых и зернобобовых культур в объеме 208 тыс. тонн - это 100% от потребности.

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