Гостей курганского Горсада ждут на открытой краеведческой площадке

В Городском саду Кургана 29 сентября в 13:00 для всех, кто интересуется историей своей малой Родины, кто хочет познакомиться с фольклором и литературным миром Курганской области сотрудники библиотеки имени А.К. Югова приготовили новинки отдела краеведения.

Сборник «Топонимические этюды» С.В. Плотникова, педагога, краеведа познакомит с историей и географией населенных пунктов Юргамышского района.

Со свидетельством своего времени, своеобразным документом ушедших эпох расскажет «Царевна-Лягушка и другие сказки Шадринского уезда». Это сборник русских народных сказок, записанных краеведом А.Н. Зыряновым в 1840-1850 годах в Шадринском уезде Пермской губернии.

«Пасха под Гудермесом» – рассказы и очерки военного корреспондента В.Н. Носкова, участника боевых действий в Чечне и Дагестане с 1995 по 2000 год.

Не оставит равнодушным замечательный фотоальбом «Курганское Зауралье» об удивительной красоте Курганской области и «Альбом живописи» В. Колова, заслуженного художника РФ.

Любителям литературного творчества зауральских авторов будут предложены книги: Н.А. Аксенова «Осенние радости» о детстве автора, его внутренних переживаниях, об истории судеб человеческих и «Вдохновение», сборник стихов авторов Куртамышского района.

Для тех, кто любит интеллектуальный отдых – краеведческий кроссворд «Гордость Зауралья», где нужно будет угадать по краткой информации и фотографии имя земляка, прославившего наш край.

Мероприятие пройдет в формате открытой площадки «Краеведение в формате – новинки»,

возрастное ограничение 12+.

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