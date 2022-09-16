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Гостей курганской гимназии имени Невского ждут казачьи игры и чай с плюшкам

На «Дне открытых дверей» пройдут «живые» уроки по истории Вооружённых Сил России.

16 сентября, 2022 - 17:30

Курганская православная гимназия имени святого благоверного князя Александра Невского в субботу, 17 сентября, проводит «День открытых дверей».

Как сообщили в пресс-службе Курганской епархии, состям учебного заведения будут представлены «живые» уроки по истории Вооружённых Сил России и казачества, фланкировка и рубка казачьей шашкой, казачьи игры, показательное выступление по рукопашному бою, мастер-класс по кинематографии, выставка оружия и современных комплектов военной экипировки. Также всех ждёт вкуснейший чай из самовара с плюшками. Начало мероприятия – в 11:00.

Православная общеобразовательная школа во имя Александра Невского действует в городе Кургане с 2006 года и является единственной в Зауралье, где кроме обязательных по учебной программе предметов дети изучают основы Православия, Закон Божий и другие церковные дисциплины.

Фото Курганской епархии.

 

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16 сентября, 2022 - 17:30

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