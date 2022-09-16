Гости Александро-Невской гимназии метали ножи осваивали правила рукопашного боя

В православной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского прошёл «День открытых дверей».

На праздник в учебном заведении собрались педагоги и учащиеся школы, кадеты, юнармейцы, представители военно-патриотических и спортивных клубов, сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Директор Александро-Невской гимназии Максим Геннадьевич Чурбанов подчеркнул, что приоритет в воспитании и развитии учащихся отдается спортивному и военно-патриотическому направлениям.

Воспитанники спортивного клуба «Факел» устроили показательный рукопашный бой, а кадеты из 24-й школы города Кургана показали мастерство фланкировки казачьей шашкой.

Заместитель атамана городского казачьего общества «Хутор Богоявленский» подполковник Сергей Палеев представил участникам «дня открытых дверей» «живой» урок по истории Вооруженных Сил России.

Руководитель военно-исторического клуба «Цитадель» Дмитрий Кудряшов представил выставку оружия времен Великой Отечественной войны, а участники военно-спортивного клуба «Зевс» показали современные комплекты военной экипировки, а также показали основы ведения уличного боя. Подполковник Сергей Палеев после инструктажа провел состязания по метанию ножей, стрельбе из арбалета и пневматического пистолета.

Ученики начальной школы поучаствовали в казачьих играх и пообщались с мультяшными Машей и Медведем. Также на празднике работали фотозоны с квадроциклом и военным плакатом «Своих не бросаем!».

Фото Курганской епархии.

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