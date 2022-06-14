Гости «Русского поля» взглянут на улицы Кургана «сквозь летопись времён»

Гостей фестиваля «Русское поле» ждёт уникальный спектакль-променад от Курганского театра драмы. Променад «По улицам Кургана. Сквозь летопись времён».

В экскурсионном автобусе и на объектах маршрута развернётся настоящийаудиоспектакль, в ходе которого зрителей познакомят с событиями из жизни города, сообщили в пресс-службе главы региона. Каждый сможет почувствовать себя участником спектакля и выступит в роли вымышленного персонажа. В ходе представления туристов провезут по историческим местам и музеям. Путешествие от первого поселения до современного Кургана начнётся в 22 часа 40 минут. Маршрут рассчитан на один час 20 минут. Особую атмосферу добавят огни вечернего города. Билеты можно приобрести в кассе Курганской областной филармонии.

Днём пройдут пешие экскурсии по старейшим улицам Кургана. Стартуют они с Троицкой площади в 14 и 16 часов. Также в 15 часов состоится автобусная экскурсия по историческим местам города. История и люди, город и его жители, события в масштабах страны и их отголоски – вот что станет главной темой экскурсий.

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