Государство предоставит льготы на аренду жилья работникам ОПК

«Хорошая новость для Курганской области, - уверен Илья Назаренко. - Очень мощное выступление Президента. И какое-то очень человечное. С большой уверенностью в силе страны и в том, что правда - за нами» - поделился общим впечатлением от послания главы государства руководитель промышленного сообщества нашего региона.

Назаренко считает, что многие темы, затронутые главой государства, значимы для зауральцев – развитие транспортной инфраструктуры, модернизация ЖКХ, наращивание инвестиционной активности, социальной поддержки.

«Важно, что глава государства предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников заводов оборонно-промышленного комплекса. Ставка аренды будет ниже рыночной, часть оплаты возьмёт на себя государство. Для предприятий Курганской области, где есть гособоронзаказ, это очень хорошая новость», - подчеркнул Илья Назаренко.

Фото из открытых источников.