Детскому хирургу Грачику Дохоляну присвоят звание Почётного гражданина Курганской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Он до последних дней работал на людей. Лечил ребятишек. Спасал жизни», - прокомментировал глава региона.

Вадим Шумков отметил, что незадолго до ухода из жизни Грачик Дохолян попросил сделать ремонт и оснащение хирургии детской больницы имени Красного Креста.

«Конечно, всё сделаем. Ведь Курганская область - это люди. Курганская область - это память. Курганская область - это душа. Спасибо ему за всё», - написал губернатор.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.