Граница Родины - жизнь Павла Лемеха.

16 июля исполнилось сто лет со дня образования Краснознамённого Закавказского Пограничного округа. Службу в частях этого воинского объединения прошло немало зауральцев. В том числе и ныне подполковник запаса Павел Викторович Лемеха.

В 1987 году молодым юношей он был призван на срочную службу в пограничные войска КГБ СССР. Призывался он, надо отметить, не из Курганской области, потому что родился и вырос не здесь. В дальнейшем судьба его крепко свяжет с нашим регионом. Но это будет позже, а тогда в конце восьмидесятых крепкий парень исполинского роста и телосложения попал на пограничную заставу в Закавказье.

«Я собирался стать офицером-пограничником и моя судьба была предопределена, - признаётся ветеран пограничник - прошёл все комиссии и необходимые проверки и был призван в пограничные войска. В то время призывники служили по всему Советскому Союзу. Нашу команду отправили в город Ленкорань».

Служба, по словам, Павла Викторовича, проходила нелегко, но интересно. Это молодым бойцам пошло только на пользу. Хотя в первое время так не казалось, но жизнь всё расставляет по местам.

«С годами начинаешь понимать, что трудности только закаляют. Когда погружаешься в боевые будни пограничной службы, мыслей на глупости не остаётся, - даёт понять Павел Викторович. Когда выходишь в наряд на границу - тебе доверена охрана и защита всей страны и ты не знаешь, вернёшься ты или нет... Пограничная служба особенна тем, что всегда, выходя на границу, ты получаешь два магазина с боевыми патронами и штык-нож. Со временем привыкаешь к такому моральному и внутреннему напряжению, когда каждый пограничный наряд связан с высокой ответственностью и риском - в чём и специфика пограничной службы».

К выражению «солдат спит, служба идёт» подполковник запаса относится скептически. Он по собственному опыту знает, что основная и самая сложная нагрузка по охране границы ложится на именно в ночное время.

«Потому и говорят, что у пограничников служба начинается с 20:00. Две трети личного состава заставы спят, как правило, с утра и до двух часов дня, - рассказывает о распорядке ветеран. - Службы построена на высокой боевой нагрузке, связанной с реальной опасностью. Как у меня было - ты выходишь в первый наряд, а тебе показывают и говорят - «вот здесь два месяца назад три пограничника погибли при нападении диверсантов».

Когда молодой пограничник Павел Лемеха знакомился с участком границы, ему показали где наша территория чаще подвергается обстрелам с сопредельной стороны, как часто происходят такие провокации. Застава, где служил Павел Викторович, охраняла Государственную границу Советского Союза с Исламским Государством Иран, которое тогда, поддерживая прозападную внешнюю политику, нашу страну считало врагом. Провокаций с иранской стороны было немало.

«Сейчас технические средства позволяют осуществлять шпионскую деятельность с большого расстояния, - поясняет пограничник. - А тогда это ещё не было так распространено. В основном диверсии совершались с непосредственным проникновением через границу. Было очень много нарушений и мирными жителями. В Закавказье это было очень ощутимо. Те годы никогда не забудешь».

Позже Павла Лемеха перевели Ленинаканский погранотряд в Армении. Уже во время срочной службы он написал рапорт на поступление в пограничное училище. Там, в части, начал подготовку к экзаменам. Успешно сдал экзамены в Краснознамённое Алма-Атинское высшее пограничное командное училище КГБ СССР. По окончании учёбы служить довелось в разных погранчастях. В том числе на Таджикско-Афганской границе в тяжелые 90-е. У Павла Викторовича были две длительные командировки в ту горячую точку.

«Осуществляли охрану границы, выполняли специальные задачи. Жили в блиндажах. Каждый день смотрели на Афганистан. Там было, как в «каменном веке». Дехкане пашут землю деревянной сохой на мулах. Душманы ходят прямо перед нашими глазами. Когда выходили к реке Пяндж, всегда выставляли несколько нарядов, чтобы прикрыть, если что... Здесь важно, кто первый, кто не спасовал и кто лучше подготовлен».

Чаще среди нарушителей попадались мирные жители, кто за «сто долларов» перевозит на себе через Пяндж грузы наркотиков. Героин высшей пробы.

«Были задержания, - вспоминает Павел Викторович. - обычно около тридцати килограмм. Всё тщательно упаковано. Поделите тридцать килограммов на дозы по два – три грамма… Вот и считайте, сколько смертей на нашей территории было предотвращено».

После Таджикистана Павел Викторович окончил Пограничную академию ФСБ России. Для дальнейшего продолжения службы был направлен в Курганскую область. В сложные годы установления погранзоны с Казахстаном, когда благодаря правильным решениям и действиям пограничников, удалось предотвратить социальные конфликты жителей приграничья. Затем служил старшим преподавателем ведущей кафедры в Курганском пограничном институте ФСБ России. После увольнения в запас активно занимается общественной деятельностью.

«Среди мероприятий проводим для подрастающего поколения уроки патриотического воспитания, - рассказывает подполковник запаса. - Иногда их называют уроками мужества. Но я считаю, что мужество – это когда человек на деле проявляет примеры героизма, отваги. То, что мы сейчас видим на примере спецоперации на Украине. Мужество – это совершённый поступок. А детей мы учим и воспитываем на своих примерах в уважении к своей стране и ее истории».

Примеру Павла Викторовича последовал и его сын. Сейчас он – офицер пограничник. Как и его отец, стоит на страже границ нашей Родины.

Константин Сапунов.

Фото предоставлено героем публикации.

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