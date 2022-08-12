Гранты Росмолодежи помогут зауральцам раскрутить социальные проекты

Федеральное агентство по делам молодежи открыло прием заявок на второй сезон конкурса «Росмолодежь.Гранты». Его победители получат 1 миллион рублей на развитие своего социально значимого проекта.

К участию в конкурсе приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Они должны представить собственную инициативу в одной из 15 номинаций. Среди них проекты, направленные на развитие малых территорий, экологическое просвещение, популяризацию спорта и ЗОЖ, организацию занятости молодёжи. Полный список номинаций размещен на сайте – https://fadm.gov.ru/news/66013 .

Для участия в грантовом конкурсе зауральцам необходимо до 22 августа оставить заявку в специальной форме на сайте Росмолодежи (https://grants.myrosmol.ru/auth/login ).

Двое молодых инициативных жителей Курганской области уже стали обладателями федерального гранта. По итогам второй смены форума «УТРО» проект наставницы IT-Квантума детского технопарка «Кванториум» Веры Слинкиной получил поддержку Росмолодежи в размере 150 тысяч рублей. Девушка направит их на организацию интерактива для школьников в стиле анимэ «Поезд «Бесконечный». Он будет знакомить ребят с актуальными профессиями на рынке труда.

Еще один федеральный грант в размере 220 тысяч рублей получил Алексей Антонов. На форуме он представил проект «ВакциНация — будущее нации!».

Напомним, по результатам первого сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты» 1063 участника получили 867 931 000 рублей на реализацию социально значимых инициатив. Всего на конкурс было подано более 14 тысяч заявок от молодых россиян.