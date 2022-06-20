Граждане,привлечённые к СВО,могут получить статус ветеранов боевых действий

После принятия документа они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

«Многие из этих людей ежедневно рискуют жизнью. Но статус «ветерана» сейчас им полагается только в случае ранения или увечья. Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал на Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь. Эти люди — герои, и они заслуживают не только общественного уважения, но и поддержки государства», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также отметил, что статус «ветерана боевых действий» даст гражданскому персоналу в зоне СВО дополнительную социальную защиту государства.

«Рассчитываем, что наш законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки», — заключил он.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Курганской городской Думе Наталья Сёмина отметила:

«Мы безусловно поддерживаем инициативу «Единой России» и наше государство делает всё, чтобы защитить наших ребят».

Напомним, 26 марта Владимир Путин подписал закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров ряд мер социальной поддержки. Как отмечал Андрей Турчак, инициатива дает возможность подчеркнуть заслуги военнослужащих, задействованных в СВО, перед государством и обществом.

По информации kurgan.er.ru.