Группа «Комиссар» помогла курганцам вернуться в пору счастливой юности

На малой сцене Троицкой площади, организованной мясокомбинатом «Велес», в начале праздничного вечера выступил кумир 1990-х годов группа «Комиссар». Послушать ее пришли люди всех возрастов — даже те, кто в силу молодости не застал пик популярности московского коллектива.

Площадка между областной филармонией и жилым комплексом «Воробьевы горы», в обычное время занимаемая автопарковкой, была забита зрителями до отказа. На беглый взгляд, здесь собралось несколько тысяч человек, не меньше.

Протиснуться к сцене, если ты не пришел гораздо заранее, было просто невозможно. В куда более выгодном положении оказались жители 13-этажки — они смотрели и снимали концерт прямо из окон.

Впрочем, главным было не сценическое действо, а сама музыка. Ее — спасибо звукорежиссерам — было прекрасно слышно повсюду. Ритмы евродиско действовали завораживающе, стоять неподвижно было попросту невозможно.

Что же до текстов песен, то они были понятны и близки каждому — о радости встречи, горести расставания, сердечных переживаниях, в общем, о любви.

- Я помню конец девяностых. «Комиссара» тогда крутили повсюду. Мы, группа парней-студентов, пошли как-то вечером на дискотеку. В толпе я увидел глазастую девчонку и... сразу влюбился. Преодолевая стеснение, подошел познакомиться. С тех пор уже третий десяток лет вместе. Сын, дочь, недавно пошли внуки. Для нас концерт группы «Комиссар» - возможность вернуться в пору счастливой юности и вновь испытать первые чувства. Спасибо «Велесу», что помог нам в этом, - рассказал историю своей жизни пожилой курганец, рядом с которым стояла неувядающей красоты женщина.

Николай Волков.

Фото автора и Николая Пушилина.