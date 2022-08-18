Группа «Любэ» поздравит курганцев с Днём города

На Дне города Кургана выступят местные артисты и творческие коллективы, а также приглашенные «звезды». Наверное, главной из последних станет группа «Любэ», которую возглавляет Народный артист Российской Федерации Николай Расторгуев. Об этом «Новому миру» сообщила глава города Кургана Елена Ситникова.

- Совместно с Правительством Курганской области мы подготовили для горожан подарок. На главной сцене, которая расположится на Троицкой площади, выступит группа «Любэ». Концерт начнется ориентировочно в 20:45 и продлится до 22:00, то есть до праздничного фейерверка, - уточнила собеседница нашего издания.

Напомним, что еще одним известным коллективом, который выступит на Дне города в Кургане, станет кумир девяностых годов группа «Комиссар» (г. Москва). Ее в Курган привезет Мясоперерабатывающее предприятие «Велес», чья площадка расположится за областной филармонией.

Концерт «Комиссара», по словам Елены Ситниковой, начнется в 19:00 и продлится до 20:00. В июле эта группа уже играла на фестивале «Купала» в селе Частоозерье и помогла многим зрителям окунуться в атмосферу счастливой юности.

Николай Волков. Фото Игоря Меркулова.