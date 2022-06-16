Группы «Кипелов» и «Комиссар» отпразднуют в Частоозерье «День Купалы»

Народный праздник «День Купалы» отмечается с обрядами и традициями языческого времени. По всем правилам его проведут в селе Частоозерье Курганской области.

На этом празднике прозвучит легенда о Костроме и Купале, пройдет обряд сватовства между Ярилом и Березкой, а также сжигание Ярилы в костре Краду.

Для всех гостей Водяной и Русалки будут проводить русские народные игры, такие как: «Распили бревно», «Ходьба на ходулях», «Бой мешками на бревне», выбор Купалы и Купаленки, зажигание костра Купальца, ну и, конечно же, пускание венков на воду.

Как сообщает tourism-kurgan.ru, в этот день для гостей выступят коллективы из районов Курганской области, будет проходить захватывающее файер-шоу от артистов из города Екатеринбурга, народный праздник «День Купалы» посетит Нейроманах Феофан из города Москвы. На празднике будут площадки с мастерами, которые научат всех желающих гончарному искусству, делать обереги из трав и многое другое. Среди приглашённых гостей – группы «Кипелов» и «Комиссар».

Фото с сайта komissar.ru.

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