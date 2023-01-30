Груз, отправленный для участников СВО из Кургана, прибыл к месту назначения

Бойцы, участвующие в СВО, получили груз, который регион отправил на прошлой неделе.

«Продолжим и дальше помогать всем, чем необходимо. Через две недели отправляем очередной груз», - сообщил в личном телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Позднее на официальном телеграм-канале правительства Курганской области появилась видеозапись, где военнослужащие поблагодарили всех за помощь и поддержку, записав обращение к землякам из зоны СВО.

Напомним, ранее глава региона сообщал в мессенджере об отправке мобилизованным бойцам из нашего региона более двух тонн груза с разгрузками для боеприпасов, инструментами, индивидуальными наборами с продуктами, предметами личной гигиены. В каждом наборе - письма с искренними словами поддержки от курганских школьников и студентов.

«Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», - поблагодарил курганцев губернатор Шумков.

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