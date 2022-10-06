Губернатор Курганской области поднялся на четыре позиции в рейтинге влияния АПЭК

Губернатор Курганской области Вадим Шумков по итогам сентября поднялся на четыре позиции в рейтинге АПЭК.

Шумков занимает 52 место, находясь в двух шагах от попадания в группу глав регионов с сильным влиянием. «Сейчас курганский губернатор вместе с кировским коллегой Александром Соколовым возглавляет группу глав регионов со средним влиянием. Ранее, напомню, Шумков демонстрировал устойчивый рост на протяжении трех месяцев – суммарно +23 позиции вверх», - пишет t.me/as_teterin.

В сентябре усилению позиций Шумкова в рейтинге способствовала оперативная работа по обеспечению всем необходимым мобилизованных из Курганской области, принятие эффективных решений по мерам поддержки их семей и личное участие во всех процессах, связанных с проведением в регионе частичной мобилизации, что было отмечено федеральным центром.

Положительно сказался визит в регион министра МЧС Александра Куренкова, его высокая оценка работы властей и профильных ведомств во время апрельско-майских пожаров и публичное признание эффективности внедренного курганским губернатором «светофора» - цветового кода по степеням метеорологической опасности.

Заявление о готовящемся дополнительном соглашении с «Газпромом» о газификации еще 22 населенных пунктов плюсом к 131-му по большой программе тоже имело большое значение.

Важный момент - 100% результат «Единой России» в регионе в ЕДГ-2022 и качественная организация выборного процесса – без нарушений, скандалов и с минимальным количеством жалоб.

Усилению позиций главы региона способствовало и признание на федеральном уровне губернаторского проекта «индустриальные парки» как эффективного инструмента развития экономики.

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