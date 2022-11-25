Губернатор Курганской области работает в Шадринске

Сегодня, 25 ноября, в ходе рабочей поездки в Шадринск губернатор Курганской области Вадим Шумков посещает социально значимые объекты. Сопровождает его глава города Шадринска Антон Мокан.

Глава региона уже побывал на площадке в посёлке Северный, где идёт строительство новой школы на 1100 мест. «Строительство новой школы на 1100 детей идёт в графике. Будет свой мини-стадион. Рядом бассейн и ледовая арена. Планируем строительство отдельной дороги», - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Как передает с места события корреспондент «Нового мира» Константин Сапунов, на площадке уже забиты более 1000 свай. Сейчас строители приступили к возведению железобетонного каркаса, уже выполнена вертикальная планировка и вынос высоковольтной линии.

Генеральный директор ООО «Дон» Сергей Уфимцев сообщил, что общая площадь строящегося объекта составит 28 тысяч квадратным метров. Школа в поселке Северный в городе Шадринске будет самым крупным общеобразовательным учреждением. Подрядчик заявил, что работы ведутся в установленные сроки. На объекте сейчас заняты порядка 60 человек и 10 единиц техники. Ранее компания «Дон» возводила в Шадринске Индустриальный парк и Ледовый дворец.

Также губернатор Курганской области посетил Шадринский технологический колледж, оценил ремонт моста и городского парка. Подробности скоро будут на наших сайтах. Следите за новостями.

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