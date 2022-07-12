Губернатор Курганской области рассказал о благоустройстве пляжей в регионе

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Вадим Шумков рассказал жителям Курганской области о работе по благоустройству пляжей.

«Жаркие летние дни многие проводят у воды. С каждым годом благоустроенных пляжей становится больше. Это тоже часть нашей работы по созданию комфортных условий для отдыха. Будем продолжать. Тем более наш опыт оценили и федеральные эксперты», - написал губернатор.

Обновлённый курганский пляж «Бабьи пески» был включён в Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий Минстроя России.

«В прошлом году вид современного курорта приобрёл пляж санатория «Озеро Медвежье», комплексной модернизацией которого мы продолжаем заниматься и в этом году. Помимо раздевалок, душевых и пергол оборудовали на пляже детскую площадку и площадки для воркаута и волейбола. В этом сезоне появилось летнее кафе», - написал Вадим Шумков.

Обустроенное место для отдыха у воды теперь есть и на озере Горькое в Звериноголовском округе. Там тоже предстоит комплексная модернизация курорта.

«Продолжим благоустройство пляжей и в других населённых пунктах Курганской области. Соответствующие поручения коллегам уже даны. Подключается и бизнес. На «Голубых озерах» появился пляж, оборудованный зонами для переодевания и различными объектами. Главное, друзья, не забывайте о правилах безопасности. Не оставляйте без присмотра детей. Хорошего вам отдыха», - предостерёг зауральцев губернатор.