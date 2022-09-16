Губернатор Курганской области рассказал о планах по строительству и ремонту дорог

Губернатор Вадим Шумков в своём телеграм-канале рассказал о планах по строительству дорог.

«В этом году по области ремонтируем 350 км дорог в асфальте. Это к тем почти 1200 км, что уже приведены в порядок с 2019 года. Плюс около 100 км грунтовых дорог будем стараться делать в щебеночном исполнении», - написал глава региона.

Губернатор перечислил наиболее крупные участки трасс: «Курган - Звериноголовское сделано. Следующий год - до границы с Казахстаном и участок дороги через само село. Курган - Куртамыш - Целинное. Сделано. В этом году дорога прошла через село Целинное. В следующем году делаем участок до границы с Челябинской областью. Ремонт дороги Иртыш - Щучье - Сафакулево (от федеральной трассы до с. Сафакулево). Выполнен. Альменево - Ягодное - Рыбное - Долговка, Верхнее - Жуково - Долговка – Рыбное (от с. Альменево до с. Верхнее Куртамышского округа). Ремонт выполнен. Дорога Иртыш - Шумиха - Усть-Уйское - граница Казахстана (от г. Шумиха до с. Целинное). Отремонтирована. Дорога Курган - Половинное - граница с Казахстаном. Работа идёт. Завершаем. Далее, Лебяжье - Мокроусово - Щигры, до границы с Тюменской областью. Завершаем. Далматово - Уксянское. Сделаем. Шумиха - Песчанотаволжанское - Шадринск. Делаем. Контракт двухлетний. Шадринск - Миасское, до границы с Челябинской областью. Делаем. Контракт. Двухлетний. Петухово - Частоозерье. Завершаем».

В следующем году, по словам главы региона, начнут заниматься рядом трасс и дорог, выполняющих рокадные функции в Белозерском, Катайском, Варгашинском и Кетовском округах и районах.

Фото из телеграм-канала губернатора Вадима Шумкова.

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