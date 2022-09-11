Губернатор Курганской области рассказал о том, как развивается экономика в Катайском районе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о развитии экономики в Катайском районе.

«Недавно запустили производство ООО «Медмил». Строится завод сухих строительных смесей. Идёт строительство крупной грибной фермы с большим количеством новых рабочих мест. Активно развивается недавно зашедшая в регион компания «Сибагро». А вчера обсудили расширение производства АО «Молоко» с господдержкой. Будем поддерживать», - сообщил в своём телеграм-канале сегодня, 14 сентября, губернатор Вадим Шумков.

Как административно-территориальная единица фактически наш район сформировался к началу 1924 года, а юридически его статус был закреплен решением Президиума Уральского областного исполнительного комитета от 27 февраля 1924 года.

Сейчас в состав района входят город Катайск и сельсоветы: Большекасаргульский, Боровской, Верхнеключевской, Верхнепесковский, Верхнеключевской, Ильинский, Никитинский, Петропавловский, Улугушский, Ушаковский, Шутинский, Шутихинский.

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