Губернатор Курганской области рассказал Президенту России о работе ТОРов

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил Президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе.

Говоря о работе территории опережающего развития, глава региона отметил: «Мы добавили к территориям опережающего развития индустриальные парки в рамках отдельной программы, которую Вы поддержали. Сегодня в регионе уже действуют пять индустриальных парков, в которых создано более тысячи рабочих мест. Сейчас одновременно создаются ещё два индустриальных парка, и в плане ещё два. Таким образом, к 2025 году на территории субъекта будет работать девять индустриальных парков».

Кроме того, по словам Вадима Шумкова, в рамках той же программы в регионе разработали новую форму поддержки: каждое предприятие, заходящее в территорию либо в индустриальный парк, имеет право на получение субсидии по возмещению первого взноса по договорам лизингового оборудования. «У нас рост индекса промышленного производства – 104%, рост инвестиций в основной капитал – практически 130%. Безработица сократилась с 1,8 % до 0,9 – практически в два раза. Это в том числе как раз сочетание вот этих форм поддержки: территории опережающего развития, индустриальные парки и помощь по поддержке нового оборудования», - цитирует губернатора kremlin.ru.

Вадим Шумков подчеркнул, что, когда полностью предлагается готовая площадка с сетями либо уже готовый, построенный цех, субсидируется часть оборудования, при этом ещё налоговые льготы – это пользуется спросом, это эффективно. «Гораздо проще разговаривать с людьми, они быстрее считают финансовую модель, заходят в такие проекты с меньшим количеством рисков. Сейчас, мне кажется, это особенно важно. Мы обратились на имя Мишустина Михаила Владимировича в Правительство с просьбой как раз продлить срок действия [льгот для резидентов] ТОРов», - добавил Вадим Шумков.

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