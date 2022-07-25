Губернатор Курганской области решает проблему длительного ремонта моста

Губернатор Курганской области Вадим Михайлович Шумков провёл переговоры с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководителем Росавтодора Романом Новиковым по разрешению вопроса, связанного с ремонтом моста через р. Мендеря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» «Курган – Тюмень». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Вадим Шумков попросил ускорить работы для скорейшего разрешения проблемы и ускорить ремонт самой федеральной трассы Р-254 «Иртыш».

Кроме этого в Курганской области были проведены торги на ремонт двух региональных дорог в 2023 году – «Подъезд к г. Тюмень» – Боровское – Мостовское» и «Подъезд к г. Тюмень» – Першино – Ягодное – Бралгина». Также на торгах размещен ремонт дороги «Иртыш» – Падеринское – Борки – Бузан». Это связано с приведением в соответствие региональные дороги, выполняющие функции объездных к указанной выше федеральной трассе.

В Белозерском районе Курганской области из-за закрытия аварийного моста через реку Мендеря руководитель ООО «ПАТП-32» приостановил перевозку местных жителей до Кургана. Однако индивидуальный предприниматель Бессонов О.Н. продолжает оказание услуг по пассажирским перевозкам по маршруту «Белозерское-Курган».

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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