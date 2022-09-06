Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня работает в Варгашинском округе

Рабочий визит глава региона начал с осмотра ремонта центра культуры «Современник», здание которого было построено в 1973 году, и за полвека работы ни разу капитально не ремонтировалось.

По поручению губернатора на приведение в порядок здания, где проводят праздничные мероприятия, работают кружки и клубы для детей и взрослых, планируют направить 25 млн рублей. Контракт с подрядной организацией заключили в конце августа. Сейчас на объекте идут демонтажные работы.

В рамках контракта произведут замену кровли, отопления, электрики, оконных и дверных блоков, отремонтируют потолки, стены и полы, водопровод и систему водоотведения, установят пожарную сигнализацию. Также приведут в порядок фасад здания и благоустроят прилегающую территорию.

По итогам рабочей поездки губернатор проведет совещание с административными органами муниципалитета.

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