Губернатор Курганской области выступил за имперский путь России

Тот, кто считает, что с распадом Советского Союза всё закончилось и сложилась некая устойчивая система с прочными границами, глубоко заблуждается. Об этом сегодня, 1 марта, в своем телеграм-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Во-первых, часть получившихся, не имевших никогда прежде собственного опыта государственности огрызков обречены периодически драться между собой, выясняя отношения и возбуждая застарелые межнациональные конфликты. Разумеется, при прямом участии спецслужб «поборников истинной демок’атии». Стимулируется установление внутренних порядков, при которых национальные богатства активно расхищаются и вывозятся на запад местечковыми вороватыми элитками», - считает глава региона.

Во-вторых, как показал пример бывшей Украины, Грузии, Прибалтики и Молдавии, многих из них активно используют и будут использовать исключительно против России, для целей её внешнего разрушения, параллельно пытаясь взорвать и саму Россию изнутри, полагает Вадим Шумков.

«Далее в наборе «демок’атических перспектив» для нас - очередное «смутное время» с целой серией междоусобных гражданских войн, грабеж природных ресурсов и окончательный распад.

Такова цена отказа от собственного исторического пути ради встраивания в «американскую мечту» и чуждый западный миропорядок.

Такова цена отказа от имперского мышления и имперского пути.

Россия может быть только сильной, или её не будет совсем», - убежден губернатор Курганской области.

Фото Николая Пушилина.