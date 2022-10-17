Губернатор лично привёз мобилизованным зауральцам продукты и экипировку

Зауральцам, которые сейчас проходят спецподготовку в Елани, сегодня, 17 октября, доставили гуманитарную помощь. Груз привезли губернатор Вадим Шумков, его заместители Владимир Архипов, Оксана Куташи, Лариса Кокорина, директор департамента гражданской защиты Станислав Носков, руководитель департамента образования Андрей Кочеров и начальник управления соцзащиты Елена Ситникова.

- Курганская область, несмотря на свои весьма скромные возможности, с самого начала активно включилась в поддержку и жителей Донбасса, добровольцев, их семей. Собирали, отправляли, выплачивали. Финансово и имущественно постоянно поддерживали и поддерживаем расквартированную в регионе военную часть, их семьи, а также различные правоохранительные органы, где служат наши ребята, убывающие на Донбасс, - написал в своём телеграм-канале Вадим Шумков.

Глава региона подчеркнул, что с самого начала объявления частичной мобилизации, понимая, что в возникшем хаосе уполномоченные органы и организации не успевают сориентироваться в части обеспечения мобилизованных, представители правительства занялись и этой работой. Речь и о транспортировке, и о питании, и о первичном снаряжении и обучении.

Для мобилизованных в регионе собрали предметы снаряжения и экипировки, продукты питания и не только.

- Приобретаем для них специальное оборудование, заказали огромное количество иного имущества, необходимого для обустройства нормального быта и решения боевых задач, которое будем отправлять до конца месяца. С учётом нехватки опытных кадровых офицеров сами собрали и от себя направили группу ребят, имеющих боевой опыт и навыки, которые занимаются с мобилизованными. И добавим таких инструкторов ещё, - прокомментировал губернатор.

Активно идёт работа с семьями мобилизованных по разрешению наиболее острых для них проблем, включая оплату различных бытовых услуг, ремонтных работ по дому, разовую материальную помощь.

Глава региона Вадим Шумков отметил, что разные регионы сейчас принимают решения по дополнительным выплатам мобилизованным:

- Разнятся подходы, во много раз разнятся суммы выплат. Ведь возможности у всех также совершенно разные. Мы понимаем, что ситуация с частичной мобилизацией многие уполномоченные органы застала врасплох. Многие к ней оказались не готовы, включая тех, кто отвечал за саму мобилизацию, снаряжение, снабжение и обучение наших парней. Понимая это, мы не рядились и не перепирались, а просто делали это и продолжаем делать.

Губернатор уверен, что подходы к формированию, снаряжению, обучению и обеспечению должны быть едиными, поскольку парней собирают в единую Российскую армию, а не на защиту интересов каждого региона в отдельности.

- Одинаковыми. Вне зависимости от возможностей конкретных бюджетов. Ведь это граждане единой страны. Не дело, когда на одной боевой позиции будут находиться парни из разных регионов - по-разному одеты, обуты, оплачены, обучены и обеспечены. Это обижает людей, ставит их в неравное положение. Потому что, несмотря на специфику и разные возможности различных регионов, у нас единая страна, единый народ, и единые интересы, которые этот народ должен защищать в единой системе Вооружённых Сил. С единым подходом к обеспечению. Уверен, так должно быть. Уверен, так будет, - написал Вадим Шумков в телеграм-канале.

Глава региона пообщался с земляками, оценил условия, в которых они живут и проходят обучение, ответил на волнующие ребят вопросы.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.