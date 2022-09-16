Губернатор лично проконтролировал работы по строительству поликлиники в Заозёрном

Губернатор Курганской области Вадим Шумков лично проконтролировал работы на стройке детской поликлиники в Заозёрном микрорайоне.

19 сентября глава региона обсудил с руководителем департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым задачи по лицензированию поликлиники, оснащению её оборудованием и укомплектованию кадрами. Яркое светлое здание детской совсем скоро распахнет свои двери для 20 тысяч юных жителей развивающегося района.

Учреждение помимо необходимой медтехники, будет располагать реабилитационным центром, уточнили в пресс-службе главы региона. Это различные спортивные установки для восстановления ребятишек.

Вадим Шумков отметил, главное – это квалифицированные врачи: «Я посмотрел стройку, список оборудования, но главное - кто будет заниматься детьми, и кто будет лечить. Поэтому требование, которое ставил департаменту здравоохранения и главному врачу детской поликлиники - заниматься персоналом – это первоочередное. Мы научились в ряде случаев решать вопросы строительства, хотя это тоже была колоссальная проблема для Кургана, научились закупать нормальное современное оборудование, теперь вопрос в кадрах, в тех людях, которые будут принимать ребятишек».

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