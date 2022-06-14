Губернатор об Александре Немирове: "Он искренне любил эту землю"

Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным Почётного гражданина Курганской области Александра Даниловича Немирова:

- Ушел из жизни наш великий земляк, Почётный гражданин Курганской области Александр Данилович Немиров.

Мне посчастливилось его знать лично. Человек с большой буквы, настоящий Мужик, крепкий хозяйственник, на каких всегда держалась, держится и будет держаться русская земля.

И он искренне любил эту землю, на которой жил и работал, людей с которыми и ради которых он работал. Часами мог рассказывать о своём хозяйстве, в котором знал каждый уголок, у него всегда были планы и предложения, как сделать ещё лучше и свое производство, и свое село. И можно было не сомневаться, что эти планы воплотятся в жизнь.

Не словом, делом он оставил о себе светлую память.

Покойся с миром, Александр Данилович.