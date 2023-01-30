Губернатор отправил руководство Кургана проверить уборку дворов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил руководителей областного центра проверить уборку дворов в отдаленных микрорайонах города. В зону внимания на этот раз попали поселки Керамзитный и Увал. Вместе с главой города Еленой Ситниковой в инспекционный объезд выезжали директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев и представитель региональной Госжилинспекции.

На Увале глава Кургана проверила дворы по улицам Интернатовской и Трактовой, а в Керамзитном – по улице Стройиндустрии. Замечания по их уборке – не критичные. Так, по улице Интернатовской управкомпании рекомендовали удалить наледь на ступенях подъездов, а по Трактовой - расчистить подходы к игровым зонам для детей.

В целом, как отмечают участники объезда, работу управляющих компаний в поселке Увал можно приводить в пример другим организациям, обслуживающим многоквартирные дома. По согласованию с жильцами управкомпании ремонтируют подвалы, подъезды, входные группы. Дворовые территории, контейнерные площадки, проезды содержатся в надлежащем состоянии.

В микрорайоне Керамзитном управляющая компания намерена сделать косметический ремонт стен в подъездах.

По словам главного инженера Андрея Половикова, в настоящее время в Керамзитном на обслуживании управляющей компании находится 9 домов, на Увале - 4 дома. Это не новостройки, многие пришли в управкомпанию с проблемами, главная из которых – подвалы. Однако жильцы, как утверждает главный инженер, относятся ко всем предложениям УК с пониманием.

«С ними совместно мы утверждаем тариф, доказываем, что в рамках него можем сделать такие-то ремонты. Делаем сначала подвалы, ливнёвку, потом начинаем заниматься подъездами. Меняем двери, ремонтируем крыльца. Люди это видят, поэтому поддерживают», - сообщил Половиков.

Власти областного центра продолжат контролировать качество уборки дворов по поручению губернатора Вадима Шумкова.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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