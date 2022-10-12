Губернатор поблагодарил дворника в своём телеграм-канале: «Работает на совесть»

Жительницы одного из домов по улице Томина 11 октября рассказали губернатора Вадиму Шумкову о том, что их отремонтированный двор убирают хорошо, дворник работает на совесть.

«А вот Валерий Сергеевич – молодец. И местные дамы его хвалили за качественную уборку двора. Говорят, работает на совесть. А это самое главное в любом деле», - написал в своём телеграм-канале Вадим Шумков и показал фото дворника.

А вот соседние дворы такой чистотой похвастаться не могут. Мусор, заросшая придомовая территория и грязь – отличительные признаки ряда дворов по улице Станционной.

Глава региона потребовал от администрации города и госжилинспекции со своей стороны в рамках полномочий проводить работу с руководством тех компаний, которые до сих пор не поняли, что обязаны выполнять свои обязательства перед жителями. По его словам, недопустимо, когда пенсионеры, семьи с детьми фактически обворовываются нерадивыми управкомпаниями, выкладывая деньги за услуги, которые в результате не получают.

Добавим, что по итогам выезда губернатора Вадима Шумкова 11 октября в несколько дворов города Кургана, где была выявлена неудовлетворительная работа управляющих компании, уволен начальник государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет Дмитрий Пысин - заместитель начальника государственной жилищной инспекции Курганской области - старший государственный жилищный инспектор.

Фото: t.me/silavpravdevshumkov.

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