Губернатор поблагодарил председателя Уральского банка ПАО «Сбербанк» за внимание к развитию экономики региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Суховерхов обсудили вопросы реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, сотрудничество в сфере внедрения электронных сервисов.

«Сегодня обсудили с коллегами из Сбербанка сотрудничество по реализации ряда инвестиционных проектов, поддержке проектов в сфере жилищного строительства и внедрению удобных для наших земляков электронных платёжных сервисов, в том числе в сфере здравоохранения. Поблагодарил председателя Уральского банка ПАО Сбербанк Дмитрия Евгеньевича Суховерхова за внимание к развитию экономики региона, благотворительные проекты, которые поддержаны и будут поддержаны банком. Планов много. Продолжаем работу», - написал глава региона на своей странице «ВКонтакте» по итогам встречи.

В ходе беседы были озвучены ключевые итоги взаимодействия в социально-экономической сфере. Курганское отделение Сбербанка входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Курганской области по итогам 2021 года. За пять месяцев 2022 года Сбербанк профинансировал экономику региона на 8 млрд рублей, на 16% больше, чем в за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе главы региона. В рамках программ господдержки в этом году выдано 6 млрд рублей кредитов предприятиям региона.

По информации Курганского отделения Сбербанка, приоритетные направления работы Сбербанка — поддержка бизнеса и внедрение передовых финансовых и платёжных сервисов для граждан. «Кроме того, мы постоянно расширяем охват региона современными услугами: это доставка из ресторанов и магазинов, отправка и получение посылок, покупки через интернет и многое другое. Экономика региона развивается, и мы планируем дальнейшее участие в инвестиционных и инфраструктурных проектах во благо жителей Зауралья», - подчеркнул Дмитрий Суховерхов.

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