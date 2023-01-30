Губернатор поздравил с 99-летием ветерана войны и победителя конкурса компьютерной грамотности Анну Феличеву

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с 99-летием Анну Петровну Филичеву.

Подарок от главы региона сегодня ей привезла начальник соцзащиты Елена Ситникова. Сам глава региона позвонил имениннице и душевно пообщался с ней по телефону. Делясь своими впечатлениями от общения с Вадимом Шумковым, ветеран отметила: "Разговор с губернатором мне очень понравился, и мне бы очень хотелось отметить его такое внимание к человеку. Для руководителя, я считаю, это самое главное - внимание к людям и связь с людьми".

Анна Петровна – участник VIII Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2022». Впервые она села за компьютер в 2019 году. В конкурсной работе Анна Петровна написала о своей жизни и любви к Родине. В первый год войны семнадцатилетняя Анна пошла учиться на телеграфистку. Азбуку Морзе знала назубок — шифровки-приказы отбивала с четкостью и аккуратностью. А осенью 1941 года вступила в ряды добровольцев полка связи 70-й морской стрелковой бригады. Прошла всю войну, служила на четырех фронтах: Юго-Западном, Ленинградском, Карельском и 4-м Украинском.

«Поздравил с 99-летием нашего дорогого ветерана Великой Отечественной войны Анну Петровну Филичеву. Мы познакомились с ней в прошлом году, накануне Дня Победы. Анна Петровна с первых минут покорила жизнелюбием, чувством юмора. Её ясности ума и энергии могут позавидовать многие молодые. Пока говорили о жизни, в доме Анны Петровны ждали гости, в том числе её ученики, а ведь она давно на пенсии. Вот пример того, что настоящее добро долго помнится… Надеюсь, в этом году вновь встретимся на праздновании Дня Победы», - написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Глава региона поинтересовался у Анны Петровны, не требуется ли какая помощь. «И в прошлом году Анна Петровна при нашей встрече, когда я ее спросил, в чем нужно помочь, попросила сделать козырек над подъездом, не только для себя, для всех соседей. Выполнили. Сегодня снова Анна Петровна попросила решить вопрос, касающийся жителей её дома. Взяли в работу, поможем», - пообещал губернатор.



Фото Николая Пушилина.

Фото Николая Пушилина.