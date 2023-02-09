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Губернатор предложил изъять права на управлением транспортом и хранение оружия у состоящих на наркологическом учёте

Пока дал поручение дополнительно отработать сверку таких списков в ручном режиме

9 февраля, 2023 - 22:31

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил изъять права на управлением транспортом и хранение оружия у состоящих на наркологическом учёте граждан.

"Сегодня это происходит по-иному. Более сложно. С рассуждениями о правах человека", - отметил глава региона, добавив, что права человека - это важно, но ещё более важны права многих других ни в чём не повинных людей на жизнь и здоровье, включая малолетних ребятишек, которых граждане, употребляющие наркотики, подвергают опасности.

"Пока дал поручение дополнительно отработать сверку таких списков в ручном режиме и делать это постоянно", - написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

9 февраля, 2023 - 22:31

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