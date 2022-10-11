Ситуация по качеству обслуживания многоквартирных домов изменилась в лучшую сторону, однако остаются и те, кто по привычке пытается нажиться на горожанах. Губернатор Вадим Шумков призвал зауральцев отстаивать свои права через суд.
«Вместе с тем многие управляющие компании продолжают элементарно злоупотреблять «либеральным законодательством», неграмотностью и пассивностью жильцов, прячась за формулировками про «мораторий на проверки малого бизнеса», что их нанимают жители, а не государство, что они коммерческие организации. Потому, уважаемые друзья, подключайтесь. Не давайте этим «коммерческим лентяям» уворовывать ваши средства. Будьте поактивней. Заставляйте их работать», - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.
Губернатор призвал зауральцев заставить качественно работать управкомпании
Некоторые коммунальщики злоупотребляют неграмотностью жильцов
Ситуация по качеству обслуживания многоквартирных домов изменилась в лучшую сторону, однако остаются и те, кто по привычке пытается нажиться на горожанах. Губернатор Вадим Шумков призвал зауральцев отстаивать свои права через суд.
Работают качественно
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